Üniversitede “Bağımlılıkta Aile Rolleri” başlıklı konferans

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Bağımlılıkta Aile Rolleri” başlıklı konferans gerçekleşti.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde düzenlenen Kadın ve Aile Konferansları serisinin üçüncüsü “Bağımlılıkta Aile Rolleri” başlıklı konferans Doç. Dr. Esra Asıcı’nın yönlendiriciliği ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Psikolog Gamze Şaşmaz’ın sunumlarıyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Alioğlu, her şeyden önce bağımlılığın bir hastalık olduğunu belirterek bağımlı bireylere karşı suçlayıcı ve yargılayıcı bir tavır sergilenmemesi gerektiğini söyledi. Alioğlu, Ayrıca sunumda bağımlılıkla ilgili temel ilkelerden, bağımlılık ve beyin ilişkisinden, bağımlılık döngüsü ve dönemlerinden, bağımlılığın bileşenlerinden bahsedildi. Sunum sonunda Yeşilayın en temel ilkesinin gizlilik olduğunu vurgulayan konuşmacılar, 115 Danışma Hattı'ndan konuyla ilgili detaylı bilgi alınabileceğini hatırlattılar.

Konferans, sorucevap bölümünün ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter'in katılımcılara katılım belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

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