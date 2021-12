Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: "Estetik operasyonlar için en uygun mevsim kış" Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: "Kış mevsimi estetikte iyileşme sürecini hızlandırıyor"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, estetik operasyonlar için en uygun mevsimin kış olduğunu belirterek, "Estetik ameliyatlar günümüzde her mevsimde başarıyla yapılabiliyor. Ancak sonbahar, özellikle de kış mevsimi, iyileşme süreci açısından çok daha avantajlı" dedi.

Koruyu Burun Estetiği (Preservation rinoplasti) metodunu Türkiye’de ilk uygulayan cerrahlardan olan ve çalışmalarına Samsun’da bulunan kliniğinde devam eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, “Estetik operasyonlar günümüzde en çok tercih edilen cerrahi müdahalelerin başında geliyor. Özellikle tecrübeli ellerde uygulandığında başarılı sonuçlarla kişilerin yaşam kalitesini artırıyor” dedi.

"Cilt güneşe karşı hassaslaşıyor"

Bu operasyonların teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde her mevsim uygulanabildiğini dile getiren Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, sonbaharkış aylarının iyileşme süreci açısından daha avantajlı olduğunu belirterek, "Genel olarak estetik ameliyatlardan sonra cilt güneşe karşı hassaslaşıyor. Bu açıdan kış dönemi iyileşme sürecine büyük katkı sağlıyor. Operasyon sonrası evde vakit geçirmek, korse kullanımı gibi durumlar hava soğuk olduğu için sıkıntı yaratmıyor. Ayrıca kışın ödem sorunu ile daha az karşılaşıyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı hastalarımıza takvimleri uygunsa operasyon için çoğunlukla kış aylarını tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.

"Sıcak havalar yüzdeki şişmeyi artırabiliyor"

Oğuzhan Aydoğdu, yüz bölgesine burun estetiği, boyun germe, botoks, dolgu, lazer ve PRP gibi işlemler yaptırmayı düşünenler için mevsimsel şartların çok daha önemli olduğunu kaydederek, "Diğer bölgeleri güneş ışınlarından giysiler aracılığıyla doğrudan korumak mümkünken yüz için güneş kremi haricinde çok efektif bir çözüm bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Aydoğdu, "Özellikle burun ameliyatı için kış mevsimini tercih etmeye çalışıyoruz. Çünkü operasyon sonrası yüzde şişme ve morarmalar görülebiliyor. Sıcak havalar hem yüzdeki şişmeyi hem de morarmaları artırabiliyor. Sıcak havanın etkisinin yanı sıra bahar ve yaz aylarında alerjik reaksiyon gösteriyorsanız yine bu dönemde burun ameliyatı olmak, iyileşme sürecini yavaşlatıyor. Dolayısıyla burun estetiği kışın yapıldığında iyileşme süreci daha hızlı oluyor" şeklinde konuştu.

"Doktorunuzla mutlaka konuşun"

Op. Dr. Aydoğdu, aynı operasyonda birden fazla estetik işlemin uygulanacak olması durumunda da soğuk ayların daha avantajlı olduğunu belirterek, "Tabii bu, kombine operasyonların yaz aylarında yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Kombine ameliyat öncesinde ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini doktorunuzla konuşmanız, tarihe birlikte karar vermeniz çok önemli. Doğru bir planlama ile her mevsim başarılı sonuçlara ulaşmak pekala mümkün" diye konuştu.

