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Jandarmadan aranan şahıslara dev operasyon

İHA

Jandarmadan aranan şahıslara dev operasyon

Kilis’te çeşitli suçtan arama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezaları olan 43 kişi gözaltına alınırken, 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Aralık ayı içerisinde suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, tasarlayarak adam öldürme, hırsızlık, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, 5607 sayılı kanuna muhalefet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak veya kullanmaktan aranan 43 şahsı yakaladı. 3 ay ile 17 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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