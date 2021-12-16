Öğrencilere "Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma" eğitimi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Eğitimi” verildi.
7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUAM) tarafından düzenlenen “Kariyer Geliştirme Eğitimleri” serisinin ikincisi “Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma” eğitimi, Üniversitemiz MühendislikMimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
KAPUAM Müdürü Doç. Dr. Esra Asıcı tarafından verilen eğitimde, öğrencilere sınav kaygısının belirtileri, nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında bilgiler verildi.
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