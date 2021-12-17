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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu baskınında 92 bin TL para ele geçirildi

İHA

Uyuşturucu baskınında 92 bin TL para ele geçirildi

Kilis’te polis, bir kişinin ikametinde yaptığı uyuşturucu baskınında 92 bin 900 TL para ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.H’ye ait Mehmet Sanlı Mahallesindeki ikametinde yaptıkları aramada, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 900 TL para, 14,68 gram gelen metamfetamin, 4,87 gram takoz esrar, 2,48 gram extasy hap, 2 adet extasy hap, 1 adet bıçak, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör ve 253 adet tabanca fişeği ile 2 adet el telsiz ele geçirildi. H.H. gözaltına alındı. Bir kişinin de arandığı bildirildi.

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