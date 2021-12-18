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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” etkinliği gerçekleştirildi

İHA

“Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” etkinliği gerçekleştirildi

Kilis’te “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” etkinliği gerçekleştirildi.
“18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı, BM Göç Kuruluşu ve 7 Aralık Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” başlıklı etkinlik; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdülaziz Aydın, Kilis İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Çakır ve il protokol üyelerinin teşrifleriyle Üniversite Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kilis İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Çakır, konuşmasında, “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” programının, bu yıl Yunus Emre’nin aramızdan ayrılışının 700. yılı olması hasebiyle “Gelin Tanış Olalım” mottosuyla kutlandığını belirtti.
Çakır, Çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerinden göç eden veya göç etmek durumunda kalan göçmenlerin umut yolculuklarında Türkiye’ye sığınmaları ve Türkiye’nin hiçbir ayrım yapmaksızın onlara kucak açıp yaralarını sarmasının Yunus Emre’nin “Gelin Tanış Olalım” sözünün bu toprakların hamurunda var olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.
Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdülaziz Aydın ise konuşmasında, Türkiye için göçün yeni bir olgu olmadığına; köklü bir mirasa sahip olan Türkiye’nin binlerce yıldır insan hareketliliklerine tanıklık ettiğine değindi.
Aydın, Anadolu topraklarının, gönüllü hareketliliklerin yanı sıra, içerisinde insani dram barındıran zorunlu göçlere şahitlik ettiğini; son yıllarda yaşanan büyük göç akınına da hızlı bir şekilde adapte olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin göç konusunda dünyaya insanlık dersi verdiğini belirtti.
Vali Recep Soytürk ise, Kilis’te yüz Türk’e karşı yetmiş dört Suriyeli olduğuna, bu oranın Türkiye’deki en büyük oran olduğuna değindi. Kilis’in çok büyük bir misafirperverlik örneği gösterdiğini; bu bağlamda herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi. Soytürk, Hem Kilislilerin hem de göçmenlerin kullanımları için yeni okullar ve hastane açılacağını belirtti.
Etkinlikte, “Tanısan Sen de Seversin”, “Ekonomide Uyum”, “Büyüksün Türkiye”, “Mahalle” başlıklı videolar yer aldı. Okullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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