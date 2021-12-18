Kilis'te 57 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te, Suriye´den Türkiye´ye yasa dışı yollarla giren 57 göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 4 kişi de gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´den Türkiye´ye yasa dışı yollarla göçmen geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yavuzlu köyü mevkisinde durdukları araçlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 57 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, M.G., A.M., Ü.M ve A.G. ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-12-18 15:28:06
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