Bölgesel Amatör Lig Kilis Belediyespor: 2- Antakya Belediyespor: 1

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Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Antakya Belediyespor’u 21 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Kilis Belediyespor, 3 dakidada Taha Balsu’nun golü ile 10 öne geçti. 24 dakikada Antakya Belediyesporlu Halil İbrahim Türüç’ün attığı gol ile skor 11’e geldi. Ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 35 dakikada Özgür Dukme’inin attığı gol ile skoru 21’e getirdi. İlk yarıı Kilis Belediyespor’un 21 üstünlüğü ile sone erdi. İkinci yarıda heyacanlı geçen karşılaşmada gol sesi çıkmayınca Kilis Belediyespor Antakya Belediyespor’u 21 yendi.

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