Kilis'te 7 kaçak göçmen yakalandı

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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 7 göçmen, Kilis'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, Ekrem Çetin Mahallesinde bir ikamette yapılan kimlik kontrolünde 4 yabancı uyruklu kişinin kontrolünde, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlendi. İkinci operasyonda ise polis ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi durdurduğu otomobilde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 2 operasyonda 7 Kaçak göçmen, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla S.E.A. ile A.E.A. gözaltına alındı.

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