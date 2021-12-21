Suriye sınırında 16 göçmen yakalandı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollara gelen 16 mülteci jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Çerçili köyü sınır hattından Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 16 yabancı uyruklu mülteci, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı devriyeler tarafından yakalandı. Yakalanan mülteciler Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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