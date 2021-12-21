Kilis’te göçmen kaçakçılığı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, Suriye’den İllegal yollarla gelen 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesinde bir otomobil durduruldu Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde 3 yabancı uykulu kişinin Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 3 kişi Göç İdaresine teslim edilirken, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan B.A ile N.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.