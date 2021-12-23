Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 7 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde, 7 yabancı uyruklu kişinin Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 7 yabancı uyruklu kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü yabancı uyruklu S.A. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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