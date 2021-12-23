Rektör Karacoşkun’ndan Yavaşca için başsağlığı mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Devlet Sanatçı ve Bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın hayatını kaybetmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Türk sanat musikisinin çınarlarından, bestekar icracı ve hocaların hocası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenduğunu ifade etti.

Karacoşkun, mesajında, "Onunla aynı çağda yaşamak, bestelerini kalbimizin en derininde hissetmek, adına programlar düzenlemek ve aynı memlekete hizmet etme şerefine nail olmak, bizim için bir lütuftur. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın irtihaliyle, Türk musikisinin hanendelik bahsindeki bir devri kapanmış olsa da ardında bıraktığı ölümsüz eserleri ve öğretileriyle bize ilelebet hocalık yapmaya devam edecektir. Kıymetli Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, hemşerilerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine ver verdi.

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