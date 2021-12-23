Üvey çocuğunu döverek eziyet eden kadın tutuklandı

Kilis’te 5 yaşındaki üvey kızını darp ettiği, vücudunun çeşitli yerlerini ısırarak kızgın şiş ile dövdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık tarihinde İsmet Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre S.D. (35), üvey çocuğu 5 yaşındaki L.M.’yi darp ederek, kızgın şiş ile dövdü ve ısırdı. S.D., çocuğun babası Z.M. tarafından şikayet edildi. Olaydan 9 gün sonra gözaltına alınan üvey anne S.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. 5 yaşındaki L.M.’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

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