Üniversitede etkili iletişim anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, “Etkili İletişim, Girişimcilik, İnovatif Düşünceler ve Başarı Hikayeleri” başlıklı panel düzenlendi.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Elektronik ve Haberleşme Topluluğu ortaklığında “Etkili İletişim, Girişimcilik, İnovatif Düşünceler ve Başarı Hikayeleri” konulu panel gerçekleştirildi.

Yönlendiriciliğini Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Delihacıoğlu’nun yaptığı panelde; NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, yazılım, bilişim teknolojileri, ETicaret ve Eİhracat konularından bahsetti. Gaziantep Milat gazetesi yazarı Sabiha Doğan, etkili iletişim konusunda bilgiler aktardı. Gaziantep Hışvahan Butik Hotel’in sahibi Mine Özmen başarı hikayeleri hakkında konuşma gerçekleştirirken, TÜBİTAK Mentörü ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Nihal Sabak girişimcilik ve inovasyon hakkındaki sunumunu aktardı.

Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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