Suriye’ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sınırdan yasadışı yollarla Suriye’ye geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi, Kilis jandarması tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu M.A.’nın yasadışı yollardan Suriye’ye geçmek için Kilis’e geldiği istihbaratını aldı. Ekipler, Küplüce Köyü bölgesinde düzenledikleri operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.