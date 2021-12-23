Suriye’ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesi yakalandı

Sınırdan yasadışı yollarla Suriye’ye geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi, Kilis jandarması tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu M.A.’nın yasadışı yollardan Suriye’ye geçmek için Kilis’e geldiği istihbaratını aldı. Ekipler, Küplüce Köyü bölgesinde düzenledikleri operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.