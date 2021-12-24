Başkan Ramazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taleplerini iletti

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kilis’in taleplerini ilettiğini söyledi.

Başkan Ramazan, yaptığı açıklamada, Ankara’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kilis ilgili talepleri ilettiğini ifade ederek, “Taleplerimizle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız sizlere selamlarını iletmemi istediler. Memleketimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız inşallah” ifadesini kullandı.

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