Cephe sağlıklaştırma projeleri Kilis’e renk katıyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cephe ile sokak Sağlıklaştırmaları projelerinin kentin tarihi mekanlarının gün yüzüne çıkmasını sağladığını söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından başlatılan kendisi döneminde de Cephe ile sokak Sağlıklaştırmaları projelerine devam edildiğini ifade ederek, “Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Hacı Cümbüş Cami kavşağı ile Kadı Cami arasını kapsayan cephe düzenleme projemizi tamamladık. Bu projenin devamı olan Murtaza Caddesi cephe düzenleme projesinin de gerekli projelendirme çalışmaları ve onayları tamamlanarak yapımına önümüzdeki süreçte başlanması planlanmaktadır. Tamamlanan proje ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan 178 dükkan ve 67 binada cephe sağlıklaştırma işlemi tamamlandı. Dolap Pazarı Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve Kemaliye İlköğretim Okulu, öksüz minare, Tabakhane Cami, Salih Ağa Çeşmesi ve diğer tarihi yapıların yer aldığı Dolap Pazarı Caddesi’nin gerekli onayları alındıktan sonra yapımına başlandı. 2022 yılının ilk çeyreğinde projenin tamamlanması planlanmaktadır. Sokak Sağlıklaştırma Projelesi kapsamında Kilis Merkez sit alanı içerisinde yer alan 37 sokağın projelendirme çalışmaları tamamlanarak 2022 yılı içerisinde çalışmalara başlanmasını planlıyoruz” dedi.

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