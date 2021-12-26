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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te 3 ayaklı oğlak görenleri şaşkına çeviriyor

İHA

Kilis’te 3 ayaklı oğlak görenleri şaşkına çeviriyor

Kilis’in Polateli ilçesinde bir keçi 3 ayaklı oğlak dünyaya getirdi. Oğlak, bir ayağı eksik olmasına rağmen yürüyerek annesinden süt içmeye gidip gelebiliyor. Ahırda tek başına dolaşabilen sevimli oğlak, görenleri şaşkına çeviriyor.
Kilis’in Polateli ilçesi Dümbüllü Köyünde yaşayan hayvan yetiştiricisi Ahmet Karakaplan, keçisinin 3 ayaklı oğlan dünyaya getirdiğini fark etti. 3 ayaklı oğlağı gördükten şaşkına dönen hayvan yetiştiricisi Karakaplan, sevimli oğlağın sağlık probleminin olmadığını söyledi. 3 ayaklı olmasına rağmen rahatlıkla dolaşabilen sevimli oğlak ise görenleri şaşkına çeviriyor.

“İlk defa başımıza böyle bir olay geldi”
Uzun zamandır hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Ahmet Karakaplan, keçisinin 3 ayaklı oğlak doğurduğunu belirtti. Karakaplan, sevimli oğlağın sağlık probleminin olmadığını sözlerine ekleyerek, “Uzun zamandan bu yana hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Keçimiz dün doğum yaptı. Ahıra gidip baktığımda 3 ayaklı bir oğlak olduğunu gördüm. Oğlağın, herhangi bir sağlık problemi yok. Annesinin sütünü emiyor. Oğlağı satmayı düşünmüyorum. Annesi ile ölene kadar yanında kalacak” diye konuştu.
Öte yandan ahırda tek başına dolaşabilen sevimli oğlak, Karakaplan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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