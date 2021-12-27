Kilis’te 132 litre sahte içki yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, polis bir eve düzenlediği operasyonda 132 litre sahte içki ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 132 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.