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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafi İşaretli “Kilis Zeytinyağı” İstanbul’da tanıtıldı

İHA

Coğrafi İşaretli “Kilis Zeytinyağı” İstanbul’da tanıtıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği’nin düzenlediği “Hasadı Tadıyoruz, Kilis Zeytinyağı” tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti.
Dünya çapında yapılan yarışmalarda üstün kalite ödülü alan coğrafi işaretli Kilis Zeytinyağının tanıtıldığı, markalaşma stratejisinin aktarıldığı etkinliğe, ilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu katıldı. Tanıtım toplantısına katılanlar bölgenin başarılı zeytinyağı üreticileri tarafından sofralara taşınan Kilis zeytinyağını tatma ve duyusal analizini yapabilme fırsatı buldu. Ayrıca toplantıda, Ankara Üniversitesi Zıraat Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mücahit Taha Özkaya tarafından Kilis zeytinyağının özellikleri ve farklılıkları anlatıldı.
Kilis doğumlu Şef ve Yazar Yunus Emre Akkor, yeni açtığı iş yerinde Kilis zeytinyağından yaptığı lezzetlerle konuklara özel bir deneyim yaşattı. Ünlü şefin hazırladığı Lebeniye Çorbası, Zahter, Altı Cacıklı Arap Köfte, Koruk Sulu Domates Salatası, Firik Cacığı, Zeytin Piyazı, Taze Kekikli Kilis Salçası, Kilis Zeytinyağlı Peynir Ezmesi, Zahterli Ekmek, Öcce, Zeytinyağlı Lahana Sarması, Semsek, Şeyhül Mahşi, Oruk, Teşrube, Cennet Çamuru ve Zeytinyağlı Kerebiç’den oluşan tadım menüsü büyük bir beğeni topladı. Gastronomi dünyasına yön veren 150 kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantıya otel ve restoranların ünlü şefleri, restoran markalarının sahipleri ve satın alma sorumluları, gıda dağıtım ve ihracatçıları, kanaat önderleri ve medya mensupları katıldı.
Ünü, Bereketli Hilal’den çıkıp dünya sınırlarını aştı
Tarih öncesi dönemlerden bu yana bolluk ve bereketle özdeşleşen zeytin, Akdeniz medeniyetlerinde kültürel bir kimlik; tarım ekonomisi ve ticaretinde önemli yer tutan ürünlerden biri oldu. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin yayınladığı “Dünya Zeytin Ansiklopedisi”ne göre binlerce yıl Akdeniz havzasına hayat veren zeytin yetiştiriciliği 6000 yıl önce Anadolu’da başlıyor. Bereketli Hilal’in kuzeybatı yakasındaki Kilis Oylum Höyük’te bulunan 4500 yıllık zeytin çekirdekleri de doğa ananın bize sunduğu bu kutsal hediyenin köklerini işaret ediyor.
Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz’de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıyor. Yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleşen Kilis Yağlık Zeytini, ince kabuğu, baharatlı aroması, yüzde 40 gibi oldukça yüksek yağ oranı ve köklü tarihsel serüveninin büyüsüyle bugün Bereketli Hilal’den çıkıp dünya sınırlarını aştı. Ekonomik değeriyle ön plana çıkan ve sahip olduğu kendine has özellikleriyle coğrafi işaret tescili alan Kilis Zeytinyağı, Berlin Global Olive Oil Awards 2020 ile San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’ndan da altın madalyalarla döndü.
İpekyolu kalkınma ajansı Kilis’te zeytin ve zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu.
Erken hasat ile soğuk sıkım yöntemi uygulandığında yoğun aroması, baharatlı tadı ve kokusuyla eşsiz bir lezzete ulaşan Kilis Yağlık Zeytini, modern tesislerde bilimin ışığında profesyonel ellerde işlendiğinde ödüllü bir zeytinyağına dönüşüyor. Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde zeytin üreticileri, zeytinlerini artık erken toplamaya başladı. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) bugüne kadar zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu. Yapılan desteklerle Kilis’te yaşayan kadınlar tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurarak asırlık zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapıp Türkiye'nin en iyi zeytinyağlarını üretmeye başladı.

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