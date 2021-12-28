Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Kilis L Tipi Kapalı cezaevinde Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç’ın online katılımlarıyla Türkiye geneli 18 ceza infaz kurumunda mesleki eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildi. Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açılışı, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Komisyon Başkanı İsmail Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Zencirci, Cezaevi Savcısı Hüseyin Çolak, Cezaevi Müdürü Eşref Başekin ve idari personelin katılımlarıyla gerçekleşmiş olup, hali hazırda 317 cezaevindeki okullaşma çalışmaları da 2023 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Geçmişte mesleki eğitim kurslarıyla iş kapıları açılan hükümlüler bugün Mesleki Eğitim Merkezlerinden alacakları diplomalarla kaliteli ve kalifiye eleman olarak fabrikalarda, iş yerlerinde çalışmaya başlayacak. Açılışı gerçekleştirilen Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezinde Fotoğraf baskı, Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri, Pasta ve tatlı yapımı, Aşçılık, Kasaplık, Erkek berberliği, Kahve paketleme, Şekerleme ve çikolata üretimi, Fırıncılık, kantin işletme, tost ocağı, çamaşırhane, erkek terziliği, fotokopicilik iş alanlarında eğitim ve öğretim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu faaliyetler ile açık cezaevinde kalan hükümlüler Meslek Eğitim Merkezine kayıt yaptırarak meslek ve sanat öğrenirken alacakları diploma ile cezaevinden çıktıktan sonra ıslah ve topluma entegre olmaları sağlanacağı bildirildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 9 Mart 2020’de imzaladığı cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkan veren ‘Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü’ne istinaden Türkiye’deki değişik cezaevlerinde müstakil mesleki eğitim merkezleri açılması uygun görülmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.