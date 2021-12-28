Zabıta zincir marketleri denetledi

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kentte bulunan Zincir marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde Zincir marketler üzerinde denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekiplerinin, Ürün tedarikinde sıkıntı, fahiş fiyat ve karaborsacılık, fırsatçılık yapanlara karşı denetimler süreceği gerekli yasal işlemler yapıldığı bildirildi. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi.

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