Başkan Ramazan, Ankara’da temaslarda bulundu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte, Ankara’da temaslarda bulunarak Kilis ile ilgili projeleri görüştü.

Ramazan, yaptığı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin uygulama planları üzerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Bakanımıza ilimizde gerçekleştirilecek projelerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet kervanımız son sürat ilerliyor, Kilis'te projeler ardı ardına geliyor. Şehrimizin güzelliklerine yenilerini eklemek için Ankara mesaimize hızla devam ediyoruz. Atatürk Mahallesi Bölgesi’nde yapılacak olan 3.etap yaklaşık 700 dairelik toplu konut projesinin, 2022 yılı yatırım programına alınması konusunda TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

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