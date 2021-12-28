Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvidi şerif okutuldu.



23 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından yatsı namazını müteakip Kayabaş Camii'nde Tehvidi şerif okutuldu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile çok sayıda kişinin katıldığı programda hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.