Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvidi şerif okutuldu.
23 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından yatsı namazını müteakip Kayabaş Camii'nde Tehvidi şerif okutuldu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ile çok sayıda kişinin katıldığı programda hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya dua edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.