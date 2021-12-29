Rektör Karacoşkun, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Törenine katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye’nin en saygın bilim ödülleri töreni olan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında, teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam ettiklerini; ülkelerin gücünün yüksek teknolojideki etkinlikleriyle ölçüldüğünü belirtti. Savunma sanayinde gelinen noktanın bütün dünyanın dilinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye’nin, bölgenin geleceğini şekillendiren ülkelerin başında geldiği analizlerinin giderek daha çok paylaşıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri’ni alan bilim insanlarımızın her birinin, kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar gerçekleştiren, bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş isimlerdir olduğunu vurguladı. Her yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'nin sahipleri ile buluşarak bir geleneği iyice yerleştirdiklerini belirten CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, araştırmaları ile dünyaya yön veren, hayatı kolaylaştıran, Türkiye'nin aydınlık yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim insanlarına şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 66 bilim insanının yaptıkları çığır açıcı çalışmalarla TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri'ne layık görüldüğünü aktararak, TÜBİTAK Bilim Ödülü'nün üç, TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nün ise 14 bilim insanına takdim edileceğini kaydetti. TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’da katıldı.

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