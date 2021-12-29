Kilis'te Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 20 bin fidan toprakla buluştu

Kilis’te, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD), organize edilen ağaçlandırma kampanyası kapsamında TürkiyeKore Dostluk Ormanı'na 20 Bin fidan dikildi.
Türkiye’de 2021'de yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrası Kore Cumhuriyeti vatandaşlarının da yardımlarıyla başlayan fidan bağışı kampanyası kapsamında Kilis’te oluşturulan TürkKore Dostluk Ormanında 20 Bin fidan toprakla buluştu.
Bu kampanya kapsamında açıklamada bulunan Kore Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, “Diktiğimiz her fidan Kore ve Türk halklarının dostluğunu daha da derinleştirecek” dedi.
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