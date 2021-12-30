Organize sanayide arsa tahsisi için talepler toplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organize sanayide arsa tahsisi için talepler toplanıyor

İHA

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi için talep toplandığını söyledi.

Organize sanayide arsa tahsisi için talepler toplanıyor

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi için talep toplandığını söyledi.
Vali Soytürk, Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapılan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden arsa tahsisi için talepler toplanmaya devam edildiğini ifade etti.
Yatırımcıları OSB’ye yatırım yapmaya davet eden OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Recep Soytürk konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ 1302 hektar alan üzerine kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk etapta 950 hektarlık kısmının imar planı tamamlanarak arsa tahsisine hazır hale getirildi. OSB Alanında; 20.00030.000 metrekare büyüklüğünde 2 adet, 30.00140.000 metrekare büyüklüğünde 4 adet, 40.001 50.000 metrekare büyüklüğünde 49 adet, 50.001100.000 metrekare büyüklüğünde 33 adet, 100.001 metrekareden daha büyük 10 adet olmak üzere toplam 98 adet sanayi parseli üretildiğini ifade ederek, geriye kalan 350 hektarlık 2.Etap kısım ise yatırımcılardan gelecek talebe göre parsellenecektir” dedi.
6.Bölge desteklerinden faydalanan ve cazibe merkezleri içerisinde yer alan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılar için önemli teşvik unsurlarını bünyesinde barındırdığını kaydeden Vali Soytürk, 10 Ocak 2022 tarihine kadar arsa talep başvurularının toplanmasına devam edileceğini arsa talep başvurularının toplanmasından sonra tüm talepler incelemeye alınarak uygun görülen yatırım taleplerine arsa tahsisi yapılacağını sözlerini ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçmenlere yönelik oluşturulan algı anlatıldı
YEREL HABERLER Göçmenlere yönelik oluşturulan algı anlatıldı
Araştırmacı Uğur Akkafa: “Anne babanın çocuğun karakterinde etkisi büyük”
YEREL HABERLER Araştırmacı Uğur Akkafa: “Anne babanın çocuğun ...
“Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar” başlıklı e-konferans düzenlendi
YEREL HABERLER “Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar” başlıklı ...
Kilis'te Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 20 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kilis'te Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 20 bin fidan ...
Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup soğana çevirdi
YEREL HABERLER Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup ...
Rektör Karacoşkun, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Törenine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri ...
Jandarmadan sahipsiz köpeklere özel ilgi
YEREL HABERLER Jandarmadan sahipsiz köpeklere özel ilgi
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif okutuldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Tehvid-i şerif ...
Başkan Ramazan, Ankara’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Ramazan, Ankara’da temaslarda bulundu
Zabıta zincir marketleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta zincir marketleri denetledi
Başkan Ramazan, Kilis Zeytinyağının tanıtım programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan, Kilis Zeytinyağının tanıtım ...
Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Kilis Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Coğrafi İşaretli “Kilis Zeytinyağı” İstanbul’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Coğrafi İşaretli “Kilis Zeytinyağı” İstanbul’da ...
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Dr Hasan Benar: "2022'de estetik trendleri teknoloji ile şekillendi"
YEREL HABERLER Dr Hasan Benar: "2022'de estetik trendleri teknoloji ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.