Üniversitede “Altın Oran ve Leonardo Fibonacci” semineri verildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Altın Oran ve Leonardo Fibonacci” semineri verildi.

7 Aralık Üniversitesi öğrenci topluluklarından Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen “Altın Oran ve Leonardo Fibonacci” isimli seminer, 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurahman Çetin’in sunumlarıyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İlk olarak geçmişten günümüze sayı kavramının nasıl geliştiğine değinen Çetin, altın oranın irrasyonel bir sayı olduğunu belirterek konuşmasına devam etti. Ardından altın oranın doğaya nasıl yansıdığına dair örnekler veren Çetin, mimari, finans gibi çeşitli alanlarda altın oranın kullanımından bahsetti. Çetin, Son olarak Fibonacci’nin hayatından ve matematiğe katkılarından söz ederek sunumunu tamamladı.

Seminer, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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