Yeni Hastanenin yolunun yapımına başlandı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mehmet Abdi Bulut Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yolunun yapılmaya başlandığını söyledi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte yol yapımını denetlendi. Ramazan, "Şehrimize yeni yapılan Mehmet Abdi Bulut Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat biçimde ulaşabilmeleri için yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Kilis gelişmeye devam edecek” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.