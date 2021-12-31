Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Kıraathane Söyleşileri”nin 31’incisi gerçekleştirildi.

“Kıraathane Söyleşileri”nin otuz birincisi, “İslam Filozoflarında Din Dili” başlıklı söyleşi, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu’nun yönlendiriciliği ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner’in sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Şahiner, sunumunda, Farabi, İhvanı Safa ve İbn Sina örneklerinden hareketle İslam filozoflarında din dilinden bahsetti. İnsan için bilgi kaynaklarının beş duyu, akıl ve burhan olmak üzere üçe ayrıldığını ifade eden Şahiner; İhvanı Safa’ya göre beş duyunun dışında insanda var olan beş de ruhani güç bulunduğunu; bunların da hayal, düşünme, hafıza, konuşma ve sanat gücü olduğunu belirtti. İhvanı Safa’nın epistemolojisinin fizik ve metafizik varlığın bilgisi olmak üzere düalist bir yapıda olduğunu aktaran Şahiner; İhvanı Safa’nın cennet ve cehennemle ilgili yorumlarından da bahsetti. İhvanı Safa’nın bilgide yetkinleşmenin amacının Tanrı’yı bilmek olduğunu; vahiy yoluyla bilgiye ulaştığı için bilgelerin en yücesinin peygamber olduğunu öne sürdüğünü aktardı.

Şahiner; Farabî’nin vahiy olgusunu akıl teorisinden hareketle temellendirdiğini ve edinilen bilginin niteliğine göre aklın farklı isimler aldığını anlattı. Ardından Farabi’de din dilini aktardı.

Şahiner, sunumunun sonunda İbn Sina’nın peygamber ve vahiy telakkisi hakkında bilgiler verdi.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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