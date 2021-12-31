Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Etkili İletişim ve Beden Dili” eğitimi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUAM) tarafından düzenlenen “Kariyer Geliştirme Eğitimleri” serisinin üçüncüsü; “Etkili İletişim ve Beden Dili” eğitimi, MühendislikMimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Budak tarafından verilen eğitimde, öğrencilere iletişimin temel özellikleri, öğeleri ve türleri hakkında bilgi verildi. İnsanın doğumdan ölüme uzanan hayat yolculuğunda, bütün bir ömrünü, ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaşadığını ve bunun için de bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim becerilerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Budak; etkili bir iletişim sürecinde yüzde 55 oranında beden dilinin, yüzde 35 oranında vurgu, tonlama ve ses tonunun, yüzde 10 oranında ise sözcüklerin etkili olduğunu söyledi. Bu bağlamda özellikle, insan hislerinin beden üzerindeki yansıması olarak ifade edilen beden dili kullanımında; bedensel duruş, mesafe kullanımı, jestler ve mimikler, göz teması, ayak kullanımı, oturma biçimi ve kıyafet seçimi gibi öğelerin etkili olduğunu vurgulayan Budak; eğitim kapsamında, beden dili kullanımlarını, uygulamalı olarak anlattı.

Katılımcılar arasından seçilen gönüllülerle gerçekleştirilen etkili iletişim ve beden dilinin öneminin ve etkisinin ortaya konulduğu drama gösterisi ile sona eren eğitime, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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