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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ramazan’dan 2022 değerlendirmesi

İHA

Başkan Ramazan’dan 2022 değerlendirmesi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2021 yılında halkın talep ve önceliklerini dikkate alan bir hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, "2022’ye zinde ve yeni projelerin, atılımların heyecanı içerisinde giriyoruz" dedi.
Başkan Ramazan, acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Yeni yıl bize umutlu başlangıçlar yapma imkânını sunuyor. Bizler Kilis Belediyesi olarak yeni yılda da hizmet maratonumuza hız kesmeden devam etmeyi ve şehrimizin refahına, halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni hizmetler üretmeyi hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızın talep ve önceliklerini dikkate alan bir hizmet anlayışı içerisinde olduk. Şükürler olsun ki, 2021’i geride bırakırken alnımız açık, yüzümüz ak, vicdanımız huzurlu. 2022’ye zinde ve yeni projelerin, atılımların heyecanı içerisinde giriyoruz. Yeni yılın hanelerimize, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hep birlikte, nice güzel yıllar yaşamak ümidiyle yeni yılınızı kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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