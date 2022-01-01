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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JASAT 2021 yılında büyük başarıya imza attı

İHA

JASAT 2021 yılında büyük başarıya imza attı

Kilis’te, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2021 yılı içerisinde 207 faili meçhul olayı çözerken, Sınır hattında şehit edilen askerin zanlıları başta olmak üzere 314 kişi bir yıl içerisinde tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2021 yılı içerisinde Suriye’ye yasadışı geçişleri engellerken şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’ın katil zanlıların yakalanması başta olmak üzere 207 faili meçhul olay 147 hırsızlık olayını çözdü. JASAT ekipleri, 2021 yılında Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kasten yaralama, dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 231 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 153’ü tutuklandı. Yine JASAT ekipleri, 2021 yılında Terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, tasarlayarak adam öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, 5607 sayılı kanuna muhalefet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak aranan 402 kişi yakalandı. Bu şahıslardan haklarında 3 aydan 36 yıla kadar hapis cezası bulunan 161 şahıs adli makamlarca tutuklandı. JASAT ekipleri, 2021 yılı içerisinde toplam Adli olaylara karışan ve hakkında UYAP yakalama emri bulunan toplamdan 314 şahıs adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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