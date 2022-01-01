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Kasaplar ve Ciğerciler Odası'nda Şevket Memiler güven tazeledi

İHA

Kasaplar ve Ciğerciler Odası'nda Şevket Memiler güven tazeledi

Kilis Kasaplar ve Ciğerciler Odası Başkanlığı’na yeniden Şevket Memiler seçildi.
Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) binasında gerçekleştirilen kongreye Kilis’teki oda başkanları, üyeler ile davetliler katıldı. Kongrede Divan Başkanlığı’na Demirciler Odası Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Divan Başkan Vekilliği’ne Kilis Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, katip üyeliklere Halil Gözüsürmelioğlu ile Osman Eray seçildi. Yapılan konuşmalardan sonra seçimlere tek liste halinde giren Şevket Memiler yeniden Kilis Kasaplar ve Ciğerciler Odası Başkanlığı’na seçildi. Memiler’in listesi şu isimlerden oluştu, Hakkı Doğangün, Yaşar Maaşoğlu, Ahmet Canarslan, Erdoğan Aktaş. Hikmet Özbezek ile İzzettin Küçükoğlu, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ali Sinanoğlu, Aydın Demir, Şevket Bayhan seçildi. Kongrede Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk’de hazır bulundu.

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