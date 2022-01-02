Zincir marketlere fiyat denetimi sürüyor

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Kilis’te Zabıta Müdürlüğü tarafından zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri sürüyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kentteki Zincir marketler ile yerel marketleri, Raf ve kasa fiyatları denetimleri aralıksız sürüyor.

Zabıta ekipleri, Ayçiçek yağı, peynir, zeytin, yoğurt, un, şeker, süt ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddeleri başta olmak üzere her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı. Zabıta Müdürlüğünün denetimlerinin 2022 yılında da aralıksız süreceği bildirildi.

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