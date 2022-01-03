İzinsiz sağlık hizmeti veren yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

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Kilis'te bir iş yerinde izinsiz sağlık hizmeti veren yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mercidabık Mahallesinde bir iş yerinde izinsiz sağlık hizmeti verildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada muayenehane olarak kullanılan odada çok sayıda tıbbi cihaza el konuldu, cihazlar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu R.S. ve H.A., adliyeye sevk edildi

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