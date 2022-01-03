Kilis’te zincirleme kaza: 1 yaralı Kilis'te 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kilis’te, bir otomobil park halindeki 3 araç ile kırmızı ışıkta bekleyen traktöre çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyuruklu Munzer Alsaloumı yönetimindeki 79 AAF 558 plakalı Toyota parka otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde park halindeki 27 RG 075 plakalı otomobil, 27 RV 598 plakalı hafif ticari araç ve 59 ZK 618 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Seyrek idaresindeki 63 LT 695 plakalı traktöre de çarptı. Kazada yaralanan Alsaloumı, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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