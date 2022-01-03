Korkmaz, güven tazeledi

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Mehmet Nur Korkmaz, yeniden Kilis Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanlığı’na seçildi.

Kilis Demirciler ve Tamirciler Odası Salonu’nda gerçekleştirilen seçime Divan Başkanlığı’na, KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliği’ne Terziler Odası Başkanı Mhemet Arslan, Katip Üyeliğe Osman Eray ile Halil Gözüsürmelioğlu seçildi.

Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi.

Mehmet Nur Korkmaz, Oda Başkanlığı’na seçilirken, yönetim kurulu; Ahmet Zenbilcioğlu, Uğur Günal, Burhan Altınbaş, Mustafa Arıçiçeği, Yusuf Yalçın ile Mehmet Erdal Şanlı, Denetim Kurulu Üyeliklerine; Mehmet Erhan Sağıroğlu, İhsan Erendor seçildi.Kongrede Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk’de hazır bulundu.

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