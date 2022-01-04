Şehit Özalkan’ın babası Vali Soytürk ile bir araya geldi

Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahaddin Özalkan, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

22 Ocak 2018 tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın babası Selahaddin Özalkan, Vali Recep Soytürk ile bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan. İsmi şehit olduğu bölgedeki Türkiye Suriye sınırındaki karakolu verilmişti. Oğullunun şehit olduğunun seneyi devrilesi öncesinde Kilis’e gelen Selahaddin Özalkan, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi. Soytürk, Her zaman şehit ailelerine ve gazilere kapısını açık olduğunu söyledi.

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