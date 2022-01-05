Kilis'te yangın: 5 kişi mahsur kaldı Evde çıkan yangında mahsur kalan 5 kişiden 3'ü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı Evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Kilis'te bir evde çıkan yangında içeride bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 5 kişiden 3'ü kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir evin en üst katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanların binayı sarması nedeniyle içeride mahsur kalan 5 kişilik ailenin yardımına ise alevleri söndürmek için çağrılan itfaiye ekipleri koştu. Ekipler merdivenle araçla evin cam ve balkonunda içeriye girerek mahsur kalan 5 kişiden 3'ünü kurtarmayı başardı. Evden çıkarılan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, evdeki 2 kişiyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

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