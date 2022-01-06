Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde bir otomobili durdurulan Otomobilde yolcu olarak bulanan 2 kişi kimlik sorgulamasında kayıtlarının olmadığı, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. 2 kişi sınır dışı edilmek zere Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla N.K., A.A. ile M.Ş. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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