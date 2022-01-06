Eski şehitliğin tel örgüsü çalındı Şehitliğe yeni tel örgü takıldı

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Kilis Asri Mezarlıkta bulunan eski şehitliği çevreleyen tel örgülerin bir kısmı hırsızlar tarafından çalınırken, İl Özel İdaresi tarafından şehitliğe yeni tel örgü monte edildi.

Geçen hafta Kilis Asri Mezarlıkta bulunan eski şehitliğinin duvarlarında bulunan tel örgülerin bir kısmı faili meçhul kişi yada kişiler tarafından çalındı. Olaydan haberi olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, tarafından gerekli girişimlerde bulunarak, çalınan tel örgülerin yenisi şehit mezarlığına yeniden takıldı.

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