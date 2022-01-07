Karapınar Mezrası meclis kararıyla köy statüsüne geçti

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyü Karapınar Mezrasının müstakil köy olarak ayrılmasına karar verildi
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanarak, Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyünden, Karapınar Mezrasının ayrılarak, müstakil köy olmasına oy birliği ile karar verildi. 16 köyü bulunan Polateli ilçesi Kayapınar Mezrasının köy olmasıyla birlikte ilçeye bağlı köy sayısı 17’e yükseldi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.