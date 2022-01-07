Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kilis’in Musabeyli ilçesinden İslahiye’ye giderken traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü Mehmet Demir hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Tahtalı karadut köyünden Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Karacaören köyüne giden Mehmet Demir yönetimindeki traktör, İslahiye Karacarön kırsalında devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Mehmet Demir hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinden sonra ailesine cesedi teslim edilen Mehmet Demir’in cenazesinin Tahtalı karadut köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.