Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Kilis’te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.E. ait ikamete operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 58 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ev sahibi H.E. ile M.Ş. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli merciler tarafından tutuklandı.

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