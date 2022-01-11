Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen kadın mayına bastı Ayağı kopan kadın Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

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Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın mayına basması sonucu ağır yaralandı. Sağ ayağı kopan kadın, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu Z.A. isimli kadın mayına bastı. Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan kadın, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.

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