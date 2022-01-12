Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı

Bir aile yok oldu! Anne, baba, çocuklar...

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsmet Paşa Mahallesi'nde yabancı uyruklu N.I’nın ikametinde yabancı şahıslar olduğu bilgisi üzerine ikamete gelerek, evde bulunanların kimlik sorgulamasını yaptı. Evde bulunan 6 kişinin illegal yollarla Suriye’den Türkiye’ye geldiği belirlendi. Yabancı uyruklu 6 kişi Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İkamet sahibi N.I.’nin ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.