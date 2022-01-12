Başkan Ramazan ile AK Parti gençler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Partili gençler, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini seyretti.

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Kilis’te yoğun ilgi görüyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile AK Partili gençler izlediler.

11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, izledikten sonra bir açıklama yapan Başkan Ramazan, “AK Gençlik Teşkilatımız ile birlikte Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçik’in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü konu alan Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledik” dedi.

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