Arslan, Güven tazeledi

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Mehmet Arslan, Terziler Odası Başkanlığı’na tekrar seçildi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Salonu’nda gerçekleştirilen Kilis Terziler Odası seçiminde Divan Başkanlığı’na, KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliği’ne Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Temur, katip üyeliğe Osman Eray, Halil Gözüsürmelioğlu ile Zekeriya Güneş seçildi.

Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere tek liste halinde giren Mehmet Arslan, yeniden Oda Başkanlığı’na seçilirken, yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Karagülleoğlu, Fevzi Zeki Yarımay, Murat Özkesici, Mehmet Amoca, Osman Demircan, Mehmet Uncu, denetim kurulu üyeliklerine Bülent Cirnooğlu, Mehmet Musaonbaşıoğlu ile Hamza Akkurt seçildi.

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